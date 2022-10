AIR SAFARI

RECORDS DE LA JUNGLA

76,97 €

Les Air Safari, que es van llançar per primera vegada com a part de l'Air Pack de 1987 juntament amb les Air Max i les Air Trainer, van preparar el camí per a una combinació de colors que ara és imprescindible per a Nike. Les Air Safari, com a pioneres, han influenciat siluetes que van des de les Jordan fins a les Air Max, passant per les Mercurial amb el seu estampat inspirat en la pell d'estruç. Aquest llançament recrea la combinació de colors original que ho va començar tot.