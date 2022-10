129,99 €

Les Presto es van dissenyar durant el canvi de mil·lenni com a sabatilles per a competició. Ara que celebren el seu 20è aniversari, encara redefineixen els límits del calçat contemporani. La filosofia darrere el concepte original era crear un look i una sensació semblants als d'una samarreta per al teu peu. Aquesta versió inclou els colors University Gold, Hyper Crimson i Siren Red.