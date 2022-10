Amb lletres inspirades en els grafits i línies potents i atrevides, les Air More Uptempo representen l'esperit dels anys 90 com cap altre model. Alguns dels millors jugadors d'aquella època van lluir les Uptempo a la pista, però el llegat definitiu d'aquestes sabatilles el trobem al carrer, on permeten fer una autèntica declaració d'intencions. Aquesta combinació de colors d'edició limitada amplifica el look amb un blanc sobre blanc d'allò més polit i encegador.