Les has hagut de mirar dos cops? No, els ulls no t'enganyen. Estàs veient la part superior de les 97 amb la unitat Air Max Plus visible, la qual cosa afegeix un altre perfil fascinant a la franquícia de les sabatilles que no té por de combinar ni de ser creativa. Ara disponibles en una combinació de colors elegant amb tons maragda i marró beix clar.