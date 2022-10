Connecta amb la gran història de Nike sobre la seva increïble innovació amb les Air Max Plus 2: una experiència Tuned Air que ofereix looks inspirats en la pista i una comoditat superior. Les sabatilles presenten una part superior degradada amb tons en verd fantasmal, blau valor i plata metal·litzat, així com detalls reflectors i de poliuretà termoplàstic. A més la malla balística afegeix un toc actual a aquest disseny retro.