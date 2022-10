Som al març, el mes de les Air, i això vol dir que l'Air Max Day 2020 està a tocar. Per celebrar aquest esdeveniment anual de sabatilles, col·laborem amb membres de la nostra comunitat per retre homenatge als nostres campions de l'Air: vosaltres.

Al llarg del mes, Daniela Buck, Rhys McKee i Leah Dy Angeles et convidaran a lluir les teves Air Max preferides. No només els les ensenyaràs a ells sinó, possiblement, a tot el continent. Daniela, Rhys i Leah revisaran i seleccionaran les fotos en funció de l'estil i de les històries que continguin. Ensenya'ls el teu estil per obtenir una oportunitat d'aparèixer a SNKRS.