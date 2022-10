El treball d'Alessandra combina l'estètica gabber amb la filosofia i la indisciplina per oposar-se a les regles que regeixen una comunitat operativa i imponent, i distorsionar les convencions. El seu codi artístic és innovador i acaba amb la distància entre el passat i el present per projectar-nos en el futur. Ara, Nike llança la nova combinació de colors "Coded Nature" per unir els orígens underground de les BW i el futur de la cultura de les sabatilles mitjançant una forma de creativitat visceral, brillant i una mica esbojarrada.