Fa vint anys, les Air Max 97 van ser les primeres sabatilles de running de Nike a presentar l'amortiment Max Air complet. L'any 1998, les Tuned Air van presentar una part superior exclusiva de placa completa de poliuretà que recordava una gàbia. Així doncs, era evident que aquestes dues icones s'acabarien combinant per crear les Air Max 97 Plus. La unitat Max Air completa, suau i elegant, equilibra l'aspecte de les línies verticals ondulades de les Plus. El disseny i la innovació de finals dels anys 90 són sinònims de grandiloqüència, presumptuositat i atreviment, i aquestes sabatilles en són una bona mostra.