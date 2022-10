L'any passat, Jasmine Lasode va superar centenars de londinencs i va ser la guanyadora del Nike: On Air 2018 de la seva ciutat. Durant la competició, diversos locals van crear dissenys de sabatilles inspirats en la seva comunitat. Els guanyadors van obtenir l'oportunitat de treballar amb els dissenyadors de Nike i fer realitat els seus esbossos.



Mentre el disseny de Jasmine es prepara per al llançament, la creadora ens explica la història inspiració romàntica que hi ha darrere de les Air Max 97 "London Summer of Love".



Vas dedicar l'any passat a crear les teves Air Max 97. Com et sents quan, finalment, saps que el teu disseny està a punt de sortir al mercat?



"M'encanta veure com queden aquestes sabatilles a altres persones, perquè fins ara només me les he vist posades a mi mateixa. Em fa molta il·lusió, perquè, posades als peus d'altres persones, adquireixen tota una nova dimensió".