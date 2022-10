AIR MAX 97 CR7

PORTUGAL PATCHWORK

180,00 €

Quan era jove, Cristiana Ronaldo només es podia permetre tenir dos parells de sabatilles: un per jugar i l'altre per l'escola. Mentre que les sabatilles de l'escola estaven ben cuidades, les de jugar acabaven plenes de forats com a conseqüència de les incomptables hores que passava al camp de futbol. Cada vegada que tornava a casa amb un forat, la seva mare l'apedaçava perquè Cristiano continués perfeccionant les seves habilitats. Les noves Air Max 97 CR7, amb pedaços i un acabat amb el vermell tradicional de Portugal per retre homenatge a les seves arrels, s'inspiren en el calçat de la seva infància, alhora que reten homenatge a la grandesa continua del jugador dins i fora del camp.