Segons la perspectiva, aquestes AM95 poden ser una nova versió de dues combinacions de colors Air Max clàssiques o una fusió monocroma moderna amb tocs multicolors a la cambra d'aire. Si apagues els llums i engegues el flaix, descobriràs elements reflectors a la llengüeta i al taló per mantenir-te visible en la foscor. T'ho miris com t'ho miris, aquest model Air Max emblemàtic és el fons perfecte per a la combinació de colors Split-Style.