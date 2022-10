Les Air Max 95 van canviar per sempre la història del calçat amb la incorporació de la unitat Air visible a l'avantpeu. Però aquest no va ser l'únic element revolucionari del seu disseny. El model estava fortament inspirat en el cos humà i incorporava detalls que imitaven les costelles, la columna vertebral, els músculs i la pell. Aquesta combinació de colors marca el 25è aniversari d'aquesta versió tan emblemàtica per a l'època amb estampats inspirats en els raigs X per totes les sabatilles. La part superior combina tonalitats de negre amb tocs subtils de verd aurora.