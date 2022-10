179,99 €

DENHAM és una marca que va fundar el dissenyador de texans anglès Jason Denham l'any 2008 a Amsterdam. DENHAM, impulsat per l'esperit pioner dels texans blaus originals, crea models amb passió i innovació sense deixar de banda la tradició, i combina tècniques exclusives de rentat, ajustos perfectes i dissenys contemporanis amb teixits de les millors fàbriques del món a Itàlia i al Japó. Ara, la marca col·labora amb Nike per aplicar les seves teles elegants a un model intemporal: les Air Max 95. El disseny resultant presenta un teixit texà lleuger que s'ajusta com un guant, juntament amb una sola interior il·lustrada i tocs de color torrat vachetta.