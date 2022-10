atmos, una marca establerta a Tòquio, té una connexió real i natural amb la comunitat dels amants de les sabatilles. atmos, formada per col·leccionistes de sabatilles, ret homenatge al món dels col·leccionistes amb la col·lecció "We Love Nike". La part superior de cada model, desenvolupada a partir dels models Nike més imprescindibles de la línia Air Max, té un estampat exclusiu típic de les capses de sabatilles. En les Air Max 95 intemporals, aquest estampat inclou una combinació de colors que recorda l'estil de les sabatilles originals dissenyades per Sergio Lozano.