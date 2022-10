159,99 €

Les Air Max 90 sempre han estat relacionades amb les subcultures de Moscou, els artistes del grafit, rapers i aficionats al futbol des de principis dels anys 2000. Ara arriba l'última versió, les Air Max 90 "Moscow", que es mantenen fidels als seus orígens, ja que continuen amb l'essència del ritme de vida frenètic de la ciutat de Rússia.

Igual que el model AM90 Recraft d'aquest any, les Air Max 90 "Moscow" presenten el perfil afavoridor de les originals, una costura central i el logotip Swoosh adaptat amb una puntera antifang lleugerament per sota per crear un look més dinàmic. El color gris fum representa la inoblidable arquitectura de la ciutat, alhora que els detalls metal·litzats aporten un toc futurista. Els tons infraroig i blau làser es combinen per primera vegada per evocar la brillantor dels llums dels cotxes, els trens, els cartells del metro i els de neó de Moscou. Les paraules "velocitat" i "ciutat" en relleu decoren les punteres antifang. A més es combinen amb revestiments de pell prèmium, una empenya i una zona del turmell reflectores per aportar brillantor a les nits més llargues i retre homenatge a la ciutat.