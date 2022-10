L'estil retro dels 90 defineix el disseny renovat d'aquestes Air Max 90, que reten homenatge a un model clàssic que parla per si mateix. Aquestes sabatilles presenten colors amb un estil tocat pel sol i una confecció de pell flexible. A més, les punteres antifang d'ant texturat aporten un look vintage al disseny. Els detalls d'inspiració esportiva a la malla es combinen amb els logotips Swoosh reflectors per aconseguir un toc actual. Tot i això, aquest disseny és molt similar a una versió de fa un temps de les AM90 originals que mai no es va llançar (fins ara).