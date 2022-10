160,00 €

Aquesta versió pantanosa no està disposada a deixar que la llarga llista de combinacions de colors de les Air Max 90 maximalistes la deixin enrere. Per això, s'alça per sobre de totes amb un somriure amenaçador. Aquesta batalla de pantà en forma de sabatilles informals arriba amb pèl sintètic i un estampat animal que defineix l'estil de la part superior, que descansa a sobre d'una puntera antifang amb un patró gràfic de cocodril. A més, la sola exterior translúcida deixa veure el vermell intens de la sola interior i la plantilla. Aquestes AM 90 de sang freda mantenen l'estil de les originals de running dels anys 90 amb una sola exterior de goma tipus gofra, uns revestiments amb costures i una placa d'entresola termoplàstica per afegir un amortiment increïblement lleuger i elàstic. Són les sabatilles perfectes per captar totes les mirades i combatre el fang mentre corres sortejant bassals.