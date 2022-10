Kim Jones, el prolífic dissenyador, aporta la seva àmplia trajectòria europea a la col·lecció de lifestyle de Nike Football, inspirada en la competició esportiva més important del món. Jones combina peces clàssiques amb el seu estil artesanal i la seva estètica punk londinenca de finals dels anys 70 per crear un look únic i irreverent. Aquest model híbrid, com a homenatge a la cultura juvenil del futbol del Regne Unit i a les subcultures "rave" dels anys 90, combina models icònics passats i presents de Nike. Les sabatilles tenen un sistema de llaçada descentrat, una unitat Air-Sole completa i una corretja reflectora al turmell per oferir la màxima comoditat. La cara somrient del logotip de Nike Football és una referència a aquella època i a l'onze inicial dels equips.