149,99 €

Des del seu debut l'any 1987, les Air Max 1 s'han dissenyat amb molts materials i tons diferents, però aquesta combinació de colors destaca pel seu estil poc convencional amb dues tonalitats. A primera vista, el model inclou un disseny senzill amb un logotip en relleu, detalls prèmium i tocs en caqui mitjà, però, si ens hi fixem bé, descobrim moltes més sorpreses. Les sabatilles inclouen un drap abrasiu que et permet fregar la part exterior del model per revelar un interior ple de color. El Swoosh cosit en dos tons del taló d'aquestes sabatilles ret homenatge al poder de transformació únic del model.