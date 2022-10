Takuman, com la resta dels guanyadors d'"On Air", volia retre homenatge, amb les seves sabatilles, a tota aquella gent que fa que la seva ciutat sigui especial. "A Tòquio hi viu molta gent", afirma. "L'estil laberíntic representa Tòquio com a ciutat, no només ho fan els seus trens. Vaig arribar a aquesta ciutat gràcies a la meva passió. Per això, vull llançar el missatge que tothom ho pot aconseguir".