El 1988 es va encunyar un dels eslògans més recognoscibles del món. Era una oda al fitnes i al valor que ha inspirat atletes de tot el món a córrer més ràpid, a saltar més alt i a desenvolupar el seu potencial fins a superar qualsevol obstacle del seu camí.



Aquest any, l'eslògan fa 30 anys.



Per celebrar-ne l'aniversari, aquesta edició especial de les Air Max 1 de la col·lecció Just Do It incorpora el tipus de lletra original de l'eslògan i els estampats del seu debut el 1988. Les sabatilles també inclouen un clauer de goma que s'inspira en l'emblemàtic pòster original imprès el mateix any.