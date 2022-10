AIR MAX 1/97 SW TD

EL SOMNI DEL COL·LECCIONISTA

100,00 €

Sean Wotherspoon, un dels col·leccionistes de sabatilles i roba vintage més importants del món, va crear les Air Max 1/97 SW per a la competició Vote Forward de 2017 i va guanyar. El disseny aprovat pels votants canalitza la seva passió per la cultura dels anys 80, alhora que pren influències de les gorres vintage de pana, de les seves Virgínia i Los Angeles natals, i de les seves dues sabatilles preferides: les Air Max 1 i les Air Max 97. Presentades originalment com a regal sorpresa per al fill de Sean, Nash, les Air Max 1/97 SW ara arriben en talles per a infant.