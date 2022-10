189,99 €

Quan es van llançar les Air Jordan 9 l'any 1993, MJ va passar de la pista de bàsquet al camp de beisbol, però el model dissenyat per Tinker Hatfield va seguir tenint un gran èxit gràcies a un perfil alt i una part superior i una protecció antifang de diversos materials. La franquícia Jordan torna a causar sensació amb l'edició "Chile Red", un model amb una part superior embuatada cosida, una protecció antifang de xarol i una entresola destacada, tot plegat del to vermell intens que dona nom a les sabatilles. Aquesta combinació de colors de les AJ9 inspirada en la tradició, que segur que no passarà desapercebuda, demostra que el joc no s'acaba mai.

Codi del producte: CT8019-600