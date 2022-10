Les sabatilles Flight Utility de la franquícia Jordan han aportat innovació tant a models de rendiment com a calçat per al dia a dia. Aquest últim model combina la tecnologia Nike Air amb el llenguatge de disseny Jordan. Les Jordan Proto-Max 720 arriben amb una part superior de tela lleugera i flexible situada damunt de la nova unitat Air de les 720. La llengüeta i el taló presenten detalls amb l'estampat Flight Utility per oferir un estil que evoqui els viatges espacials. Finalment, la corretja regulable al taló proporciona un ajust personalitzable.