Amb aquesta col·laboració amb Travis Scott, la franquícia Jordan et convida a representar una llegenda artística en procés de formació juntament amb el jugador més mític del món del bàsquet. Dècades després que les habilitats i l'estil de joc ferotge de MJ portessin el bàsquet a un nivell mai vist abans, la creativitat de Scott ha impulsat la música i la cultura urbana amb innovació i passió.

La col·lecció mateixa inclou productes amb la influència del llegat triomfador de la franquícia Jordan i l'expressió creativa única de Scott. Inclou una samarreta vistosa amb un estampat estilitzat que representa el logotip exclusiu de Cactus Jack sobre una imatge de MJ. També hi ha dos pantalons Cargo confeccionats amb un teixit Ripstop de cotó lleuger i durador, decorats amb detalls brodats de cactus i equipats amb butxaques per oferir un look pràctic i extremament tècnic. La dessuadora, els pantalons curts i la part superior de la col·lecció, que també presenten estampats brodats prèmium, estan confeccionats amb teixits de punt elàstic desgastats que ofereixen una textura semblant a la de l'ant. La combinació estilística de senzillesa, funcionalitat i comoditat recorda una altra col·laboració especial entre Jordan i Jack.