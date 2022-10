189,99 €

La franquícia Jordan sempre ha mantingut una relació molt estreta amb París. Tot i que enguany no es pugui realitzar aquest esdeveniment, les AJ6 reten homenatge a l'entorn del torneig de bàsquet urbà Quai 54 patrocinat per Jordan que se celebra cada any a la ciutat de la llum. Els colors de la pell prèmium i dels materials tèxtils d'aquestes sabatilles combinen amb el look complet de la col·lecció de roba Quai 54.