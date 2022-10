El sisè model exclusiu d'MJ que va debutar durant la temporada 1990-91 sempre serà recordat com el que portava quan va guanyar el seu primer anell. Aquesta nova versió de les AJ6 presenta una combinació de colors subtil en Magnet i College Navy que recorda el bàsquet universitari i és perfecta per als conjunts estiuencs. L'ant eleva el teu estil per al dia a dia, mentre que els elements translúcids a la sola exterior afegeixen un toc elegant a cada trepitjada.

Codi del producte: CT8529-012