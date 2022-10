Aquesta versió especial per a l'estiu ret homenatge al 30è aniversari de les AJ5 llegendàries, ja que combinen les tres combinacions de colors originals en un mateix disseny: vermell foc, plata metal·litzat i gel raïm. Tot i això, la part superior d'ant negre aconsegueix equilibrar els colors i aporta un toc harmònic als elements del disseny, com la llengüeta enconxada i els detalls en forma de "dents de tauró" a l'entresola. Les combinacions de colors originals treballen igual que els equips més importants, ja que es combinen per crear un nou look que es diferencia de les seves predecessores.