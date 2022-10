189,99 €

L'any 1990, les Air Jordan 5 van debutar en tres combinacions de colors originals: negre/plata metal·litzat, blanc/vermell foc i blanc/gel raïm. Les tres combinacions de colors encara són rellevants actualment, però la versió raïm destaca per ser l'única que va trencar amb l'esquema de colors dirigit a un equip. Durant les tres dècades posteriors des del seu llançament, hem vist com la combinació en porpra intens es presentava en diverses formes per a aquest model, però mai com ara. Aquest color viu cobreix gairebé tota la part superior d'ant de les sabatilles, que es complementa amb detalls negres a la llengüeta, els cordons, la puntera antifang i la sola. A més, els tocs en el nou color verd maragda completen el disseny.