189,99 €

Les Air Jordan 5 són un clàssic llegendari, tant per als col·leccionistes originals com per als nous amants de les sabatilles. Encara que el disseny s'hagi llançat en combinacions infinites de materials i colors, hi ha versions més destacades que d'altres, com ara aquesta edició de perfil baix, que inclou tons festius i detalls de disseny subtils per celebrar l'Any Nou xinès.