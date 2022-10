Quan les Air Jordan IV es van llançar el 1988, el model s'havia dissenyat per aportar fluïdesa, ritme i agilitat. A més, Michael Jordan les va portar durant les seves esmaixades mítiques d'alta volada. Per retre homenatge al 30è aniversari de les Air Jordan IV, el model "Flight Nostalgia" incorpora un acabat de pintura esquitxada a l'entresola, que destaca amb elements vibrants per a un toc clàssic.