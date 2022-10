AIR JORDAN IV

TRAVIS SCOTT

176,00 €

Les Air Jordan IV reten homenatge a Travis Scott, l'artista de hip hop i productor musical de Houston apassionat per l'esport. El disseny col·laboratiu fa referència a una època passada del futbol americà a Houston, quan l'equip trepitjava el camp en vermell, blanc i blau clar. Per al raper i productor, així com per a l'empresa Cactus Jack Records, els detalls a l'interior de la llengüeta i al taló marquen la diferència en aquesta edició.