190,00 €

Les Air Jordan IV, una icona venerada de la història del bàsquet i la cultura pop, compten amb una llarga línia de combinacions de colors en els seus 32 anys d'història. La combinació de colors Black Cat, una de les més destacades que va sorgir arran d'un dels sobrenoms de MJ, ha tornat. Aquest model retro imita gairebé a la perfecció el disseny original que es va llançar el 2006, amb un disseny en triple negre per crear les sabatilles d'un autèntic campió. Compten amb una silueta monocromàtica de pell de nubuc i amb acabats en grafit mat juntament amb les característiques típiques de les originals com els motlles rígids que subjecten els cordons i una malla transpirable a l'empenya. Aquesta versió subtil, que presenta un logotip Jumpman de color grafit negre a la llengüeta i un logotip opac brillant al taló, està feta a mida per volar per sobre l'anella i per passar desapercebut al mateix temps.