Les Air Jordan XXXI representen tres dècades d'innovació Air Jordan. El disseny està preparat per aportar rendiment a la pista amb el seu amortiment innovador Zoom Air i la tecnologia FlightSpeed. La part superior flexible Flyweave es combina amb una pell de xarol per proporcionar una subjecció envoltant. En homenatge a les Air Jordan XI del 1996, les noves Air Jordan XXXI reprenen la clàssica combinació de colors "Space Jam" en negre, raïm negre fosc i blanc. SPACE JAM i tots els elements i personatges tenen copyright i són una marca registrada de Warner Bros. Entertainment Inc. (s16)