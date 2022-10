Les Air Jordan III, molt icòniques, reten homenatge al 30è aniversari de la segona victòria al concurs d'esmaixades i del primer premi MVP de l'All-Star de Michael Jordan. La seva manera de jugar l'any 1988 va fer història i va marcar l'inici d'un llegat inoblidable. Aquesta combinació de colors va ser dissenyada en un primer moment com a edició de jugador, però va acabar a la subhasta de Nike en benefici de la comunitat afectada per l'huracà Katrina. Més tard, aquestes sabatilles van passar a formar part del Basketball Hall of Fame al mateix temps que Michael Jordan.