199,99 €

A Hiroshi Fujiwara, que s'ha autdenominat com a "discjòquei cultural", se li han atribuït moltes fites, com ara el paper fonamental que ha tingut per impulsar i definir la moda urbana tal com la coneixem avui. Tot i això, encara li queda camí per recórrer. El seu nou llançament representa el segon capítol de la seva col·laboració amb la franquícia Jordan. La primera va ser l'any 2014 amb unes AJ1 que es van fer molt populars.

Aquestes AJ3, que arriben acompanyades d'altres sabatilles i una col·lecció de roba, marquen la col·laboració entre Fragment i Jordan: Fujiwara aplica la seva minuciositat a un dels models Jordan més populars. La combinació de colors "orca" en blanc i negre representa els seus dissenys Nike anteriors, alhora que el codi complet de les sabatilles a l'entresola connecta l'art i el negoci de la moda urbana. Sobre l'entresola hi ha un logotip Fragment en forma de segell i el taló presenta un logotip Jordan translúcid que aporta un toc elegant però subtil.