Del Draft de 2003 va sorgir un dels grups de jugadors amb més talent de la lliga fins al moment. En la tercera posició del Draft, Denver va seleccionar Carmelo Anthony, que després de només un any a Syracuse, ja mostrava l'estil d'un professional. "Melo" va revolucionar el panorama des del primer moment. El jugador, que va signar un contracte amb la franquícia Jordan des del començament, era famós tant per les seves sabatilles exclusives com per la seva col·lecció d'edicions Air Jordan d'altres jugadors. Les noves Air Jordan II reten homenatge al 15è aniversari del debut professional de Melo. Recuperen el model de 2004 del jugador i destaquen molt més la figura de Melo: canvien el Jumpman de la plantilla pel logotip "Melo" en lletra cursiva, i el número 23 de la llengüeta pel número de la seva samarreta de Denver. Estan confeccionades amb pell de plena flor de primera qualitat i amb els colors de la ciutat de Colorado. Les sabatilles tornaran a estar disponibles per primera vegada des de 2004.