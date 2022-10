224,99 €

Per a la seva tercera col·laboració retro amb Jordan Brand, la marca A Ma Maniére, de James Whitner, presenta una versió superelegant de les Air Jordan 2. Originalment, les AJ2 es van dissenyar de manera luxosa: es van fabricar a Itàlia amb pell de llangardaix artificial i línies refinades, i van ser famoses per no tenir l'Swoosh. Tanmateix, durant els 35 anys posteriors al debut d'aquestes sabatilles, la interpretació de l'estil prèmium ha evolucionat. A Ma Maniére s'ha inspirat en el concepte d'"Airness", un compromís amb la grandesa i l'excel·lència per animar les comunitats d'arreu del món i parlar de la importància de la unitat i la humanitat. Així, ha creat un nou llenguatge de disseny en què els detalls no tenen límits i el llegat del model va més enllà.

L'ant de color Sail cobreix tota la part superior, que abans era de pell prèmium i pell de llangardaix artificial, de manera que A Ma Maniére incorpora un aire vintage i un toc innovador i elegant al model. A més, l'entresola de color negre inclou l'estampat de pell de llangardaix de les AJ2 originals.

Els tocs potents de Burgundy que decoren aquesta versió representen la reialesa i aporten un contrast de color fort i exclusiu amb un to natural perfecte per homenatjar His Airness. Per rematar el disseny amb un estil atrevit i magnífic, el logotip "Maniére" destaca al taló d'aquestes AJ2 col·laboratives tan especials.

Codi del producte: DO7216-100