Michael Jordan va portar les AJ14 per primera vegada en el seu últim campionat. Ara, 22 anys després de l'últim llançament de His Airness amb l'uniforme de Chicago, aquestes sabatilles tornen en una versió en Hyper Royal. Aquesta edició retro, amb un disseny inspirat en els cotxes més ràpids del planeta, incorpora una part superior de pell autèntica i un enfranc de fibra de carboni a l'entresola brillant per a millorar el rendiment a la pista. L'embalatge original de les AJ14 posa el toc final a aquest llançament d'estil clàssic.