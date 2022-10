Les Air Jordan 13, unes sabatilles singulars, es van llançar per primera vegada el novembre del 1997, quan MJ les portava mentre intentava aconseguir el seu sisè títol mundial. Així i tot, el llegat original del disseny s'ha conservat al llarg de generacions posteriors d'atletes Jordan que han mantingut viu el seu esperit amb una gran quantitat de nous models exclusius per a jugadors i dissenyats per combinar amb els esquemes de colors dels equips. Aquesta edició presenta tons intensos de verd de la sort amb detalls en contrast en blanc i negre.