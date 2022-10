AIR JORDAN XII

WOOL

176,00 €

Des del seu llançament, les Air Jordan XII són un exemple d'elegància. Confeccionades originalment amb una pell d'alta qualitat per aconseguir el millor rendiment possible a la pista, l'emblemàtic model dissenyat per Tinker Hatfield s'adapta ara a la temporada amb una càlida confecció de llana. La part superior de llana de color gris fosc presenta un acabat amb tradicionals revestiments de pell i detalls brillants de color plata metal·litzat.