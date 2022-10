Michael Jordan va portar les Air Jordan 12 "Playoffs", que es van llançar originalment el 1997, durant alguns dels moments més importants en la seva trajectòria per aconseguir el títol d'aquella temporada. Recordes el llançament guanyador del primer partit de les finals? O els seus 39 punts amb què va guanyar el sisè partit decisiu per al campionat? Tot això està gravat a la història d'aquest model Air Jordan 12 llegendari. Per completar la part superior de pell rugosa, el brodat de la veta del taló inclou un missatge contundent que veuràs quan et posis aquestes sabatilles tan populars de la franquícia Jordan: "Quality Inspired By The Greatest Player Ever" (Qualitat inspirada en el millor jugador de la història).

Codi del producte: CT8013-006