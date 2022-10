El mateix Michael Jordan va profetitzar que, quan es llancessin les AJXI, el públic les portaria fins i tot per casar-se. I tenia raó. Les AJXI, que segurament són les primeres sabatilles de bàsquet de rendiment que es poden combinar igual de bé amb un vestit elegant que amb roba esportiva, segueixen causant sensació allà on van. Aquesta nova edició per a dona canvia els tocs de xarol tradicionals de les sabatilles per un aspecte brillant metal·litzat i afegeixen un nou capítol a les històries de disseny que converteixen les AJXI en una llegenda del calçat.