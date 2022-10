Les Air Jordan XI sempre han sigut famoses per la brillantor de la seva pell de xarol. Ara, les Air Jordan estan dissenyades per al dia a dia modern i arriben amb un estil prèmium gràcies al nubuc per tota la peça i a l'acabat de malla balística. L'últim disseny de les Air Jordan XI també presenta una combinació de colors nova en platí tinta, nàutic i vermell universitari.