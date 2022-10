Les Air Jordan XI, gràcies a l'impuls de tota una dècada, van ser una revolució quant a elegància. Van sorgir per primer cop l'any 1995 i el seu ús de la pell de xarol va desafiar l'estètica del bàsquet coneguda fins llavors, a més de portar la marca a un nou nivell. L'última versió d'aquest model arriba amb una canya baixa i brilla més que mai. La seva pell de color blanc està envoltada per pell de xarol en color maragda i incorpora una sola exterior d'una tonalitat gèlida per emfatitzar tot el look.