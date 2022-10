El llegat impactant de les Air Jordan 11 inclou innovacions tant en el rendiment com en l'estil. Algunes de les versions d'aquest disseny són més populars que altres, però ha arribat l'hora de què les Low I.E. siguin el centre d'atenció. Aquest disseny, una mica infravalorat, va ser el primer model amb perfil baix de les AJ11 que es va posar a la venda. Les Low I.E. adapten detalls exclusius per crear un look versàtil centrat en la transpirabilitat i la comoditat. Aquesta versió presenta la paleta de colors orignals, que es va fer famosa amb les Air Jordan 3, formada per una base negra que es complementa amb detalls en gris ciment i tocs de blanc i vermell foc.