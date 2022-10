158,50 €

Ret homenatge a la història amb un nou llançament. Aquestes AJ11 Low reinventades estan inspirades en dos dels dissenys més emblemàtics que va portar His Airness durant la temporada èpica del 1996: a la part superior, presenten la combinació de colors de les AJ11 "Concord", les sabatilles que va lluir MJ durant la temporada normal, mentre que la sola exterior inclou la combinació "Bred", basada en el model que el campió va portar durant els playoffs d'aquella temporada.

Tot i que la versió "Gym Red" presenta un look nou, els detalls d'aquestes Low 11 són els originals: la sola exterior de goma translúcida, la placa de fibra de carboni a l'enfranc que cobreix tota l'entresola i la plantilla modelada, que ofereix un ajust i un look perfectes. Aquests elements són els mateixos elements que van ajudar MJ a conduir el seu equip a les 72 victòries i al seu quart títol com a campions. Un detall únic de les AJ11 Low és la part superior completament de pell, que substitueix la tela de les AJ11 Mid.

Amb aquestes AJ11, que representen totalment l'estil de les originals, el model de perfil baix recupera per primera vegada l'embalatge de les sabatilles del 1996. La capsa Jordan negra i grisa va aparèixer en escena en el moment del llançament de les AJ11 "Concord" i va provocar una gran onada d'afició per les sabatilles que ningú no havia previst. Ningú, llevat de Tinker i MJ, és clar.