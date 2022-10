Les Air Jordan XI van ser les primeres sabatilles a portar l'acabat brillant de la pell de xarol a la pista. Encara que aquesta innovació va convertir les sabatilles instantàniament en un clàssic, les futures combinacions de colors van demostrar que podien prosperar fins i tot sense l'elegància de l'esmòquing. L'últim model per a dona és un bon exemple d'això. Inspirat en el vestit negre bàsic, compta amb una part superior d'ant amb un acabat de pell d'escurçana i or metal·litzat, perfecte per a ella.