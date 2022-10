El 1995, Michael Jordan va arribar al parquet per disputar els playoffs amb les Air Jordan XI icòniques. El model, que no s'havia vist mai, brillava gràcies a una confecció de xarol sobre una sola translúcida, i incorporava el número 45 de Michael Jordan al taló. Les Grail, més de dues dècades després del seu inesperat debut, tornen com una recreació exacta del primer model que va portar Michael Jordan.