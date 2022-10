Per celebrar el 30è aniversari de les Air Jordan, la franquícia Air Jordan s'inspira en el cap de setmana All-Star i en la famosa ciutat amfitriona d'aquest any, que és la ciutat natal de Michael Jordan. Amb aquests ingredients s'obté el color clàssic de les Air Jordan X. Les Air Jordan X es van crear a través de la iniciativa de renovació de la franquícia Air Jordan, un nou procés de confecció que s'utilitza per crear sabatilles d'estil retro més semblants a les originals pel que fa a la qualitat, el look i el tacte. Entre les primeres sabatilles retro que es renoven hi ha les Air Jordan 10, que reten homenatge a la jungla d'asfalt i a l'impacte històric que han tingut en el remarcable llegat de la franquícia Air Jordan. Jordan va anotar 55 punts contra Nova York per demostrar que encara se l'havia de tenir en compte i que, sens dubte, havia tornat. Originalment, les "Double Nickel" van ser unes sabatilles exclusives que va dur Michael Jordan en uns quants partits després del seu retorn a les pistes l'any 1995, quan lluïa el número 45 a la samarreta.